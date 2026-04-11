L’inserimento del termine eteropessimista nel vocabolario della Treccani segnala come un sentimento diffuso, nato tra le pagine dei social media, stia diventando una categoria per descrivere il crescente disincanto verso i legami interpersonali. Questo fenomeno non si limita alla sfera dell’affettività, ma riflette una fatica più ampia nel gestire ogni tipo di rapporto, con una manifestazione che vede nelle donne le principali protagoniste di questa nuova consapevolezza critica. Dalle dinamiche digitali alla definizione enciclopedica. Quello che inizialmente poteva apparire come un semplice trend digitale, alimentato da contenuti ironici e brevi video, ha trovato una legittimazione autorevole attraverso l’accoglienza da parte della celebre enciclopedia italiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Eteropessimista: la nuova parola che spiega il rifiuto dell’amore

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