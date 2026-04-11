Harrison Ford ha raccontato di aver vissuto un periodo di depressione, durante il quale si alzava dal letto, ordinava una pizza, la mangiava e poi tornava a letto lasciando i cartoni in un angolo. Ha aggiunto che condividere le sue esperienze attraverso le storie lo ha aiutato a superare quei momenti difficili. Prima di diventare un attore noto in tutto il mondo, Ford ha attraversato un periodo di forte disagio psicologico.

Prima di diventare uno dei volti più amati del cinema, da Star Wars a Indiana Jones, Harrison Ford ha attraversato una fase di profondo malessere. Un periodo di isolamento e depressione che lui stesso, oggi, descrive senza filtri. A raccontarlo è stato l’attore in un’intervista ripresa da Page Six, citando una sua partecipazione dell’attore al podcast “ Awards Chatter ” di The Hollywood Reporter. Ford ha ricordato gli anni del college a Ripon, nel Wisconsin, come un momento di chiusura totale: “Mi alzavo dal letto, andavo al telefono, ordinavo una pizza e poi tornavo a sdraiarmi finché non arrivava. La mangiavo, lasciavo i cartoni in un angolo e mi rimettevo a dormire”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ero più che depresso. Mi alzavo dal letto, ordinavo una pizza, la mangiavo, lasciavo i cartoni in un angolo e tornavo a letto. Mi ha salvato raccontare storie”: parla Harrison Ford

Harrison Ford racconta la depressione da studente: «Ordinavo una pizza, mangiavo e tornavo a dormire. Non uscivo nemmeno di casa»Harrison Ford ha frequentato il Ripon College nel Wisconsin ma contrariamente a come avviene per molti studenti, quegli anni per lui non sono stati...

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Temi più discussi: Harrison Ford: Ero depresso, iniziare a recitare mi ha salvato. Ecco perché; Harrison Ford svela: La recitazione mi ha aiutato a superare la depressione; Harrison Ford racconta la depressione da studente: Ordinavo una pizza, mangiavo e tornavo a dormire. Non uscivo nemmeno di casa; Harrison Ford e la recitazione come salvezza ai tempi del college: Mi ha cambiato la vita.

Harrison Ford nel podcast: «Ero depresso, iniziare a recitare mi ha salvato». Ecco perché«Mi alzavo dal letto, prendevo un telefono, ordinavo una pizza, tornavo a letto e mi sdraiavo finché non arrivava la pizza. Mangiavo la pizza, buttavo le confezioni in un angolo, tornavo a dormire», ... iodonna.it

Harrison Ford racconta la depressione da studente: «Ordinavo una pizza, mangiavo e tornavo a dormire. Non uscivo nemmeno di casa»L’attore ha raccontato, in un podcast, senza filtri gli anni dell’università: l’isolamento, la depressione e quella svolta inattesa che, grazie al teatro, gli ha cambiato la vita ... vanityfair.it

Che ne pensate di questo bel thriller del 1985 di Peter Weir Vincitore di due premi Oscar su otto candidature: miglior sceneggiatura originale e miglior montaggio. Molto bravo Harrison Ford nella parte del detective John Book. - facebook.com facebook

Harrison Ford, PS VITA'da Uncharted: Golden Abyss oynuyor x.com