Nella cava di marmo di Custonaci, in Sicilia, si è svolta oggi la prima tappa del Campionato del Mondo Paulo Duarte FIM EnduroGP 2026. Il tracciato, situato tra i rilievi dell'isola, ha visto Josep Garcia prevalere sui propri avversari, conquistando una vittoria che segna l'apertura della stagione. La gara si è disputata su un percorso polveroso, caratterizzato da salite e discese tecniche.

Il polveroso scenario della cava di marmo a Custonaci, incastonato tra i rilievi siciliani, ha ospitato oggi la scintilla iniziale del Campionato del Mondo Paulo Duarte FIM EnduroGP 2026. L’Akrapovi? Super Test ha i migliori piloti del pianeta misurarsi su un tracciato tecnico e roccioso, in una giornata che si è conclusa con il sole calante sulle colline e l’atmosfera elettrica del Paddock di Contrada Santa Lucia, dove musica e territorio si sono fusi grazie al coinvolgimento di Tore Cusenza e Valerio. Dominio tecnico e cronometri millimetrici nella categoria regina. Josep Garcia ha lanciato ufficialmente la stagione agonistica stampando il segno della Red Bull KTM Factory Racing sulla classifica generale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - EnduroGP in Sicilia: Josep Garcia domina il tracciato di Custonaci

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