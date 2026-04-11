Oggi si svolgono i funerali di Louis Pisha, il ragazzo di 12 anni deceduto dopo essere caduto dall’ottavo piano di un edificio in via Piave. La notizia ha suscitato grande commozione nella comunità. La tragedia ha portato alla luce le circostanze della caduta e ha aperto un’indagine per chiarire quanto accaduto. La cerimonia funebre si tiene in una chiesa della zona, con amici e familiari che si stringono intorno alla famiglia.

È il giorno dei funerali di Louis Pisha, il 12enne morto precipitando nella tromba delle scale dall'ottavo piano di un palazzo di via Piave. I genitori hanno scelto il cimitero della Certosa di Bologna per dare l’ultimo saluto al loro bimbo.Dalle dieci è aperta la camera ardente nell’obitorio. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

L'ultimo saluto al piccolo Louis Pisha: i funerali al cimitero della CertosaBologna si prepara a dare l'ultimo saluto a Louis Pisha, il 12enne morto precipitando nella tromba delle scale dall'ottavo piano di un palazzo di via...

La tragedia di Louis Pisha morto a 12 anni. Stava giocando sul tetto con gli amici: è precipitato dal lucernarioBologna, 4 aprile 2026 – Giocavano a farsi foto e selfie, sfruttando le ultime luci del giorno che stava tramontando.

Temi più discussi: È il giorno dei funerali di Louis Pisha: Salutiamolo con amore; La tragedia di Louis Pisha morto a 12 anni. Stava giocando sul tetto con gli amici: è precipitato dal lucernario; Il dolore degli amici di Louis, morto a 12 anni: Una vicenda atroce. Siamo vicini ai parenti; Sabato l’ultimo saluto a Louis, precipitato dal lucernario: Grazie per il tempo prezioso.

Morte di Louis, la sfida sul tetto tra ragazzini prima del dramma: Secondo voi regge?A uccidere il dodicenne, caduto dal lucernaio di un palazzo di via Piave, in periferia a Bologna, è stato un tragico gioco. La ricostruzione ... bologna.repubblica.it

Parla un testimone della morte del 12enne Louis Pisha a Bologna, ha mollato la presa davanti a noiNon si danno pace i residenti di via Piave, a Bologna, dove il 12enne Louis Pisha è morto dopo un volo di 8 piani. Il racconto choc di un testimone ... virgilio.it

L'ultimo saluto al piccolo Louis Pisha: i funerali al cimitero della Certosa x.com

Le indagini dovranno verificare il racconto dei ragazzini che erano presenti venerdì quando Louis Pisha, precipitando dal lucernaio del terrazzo, è volato giù per la tromba delle scale. Nessun indagato - facebook.com facebook