Dove lo le parole non arrivano

Una lettrice ci ha inviato una foto scattata a Torre Pozzella, nella zona di Ostuni, in provincia di Brindisi. Accanto all’immagine ha scritto un breve messaggio che accompagna il materiale visivo. La foto e il testo sono stati condivisi senza ulteriori commenti o interpretazioni.

Una nostra lettrice ci invia uno scatto da Torre Pozzella, a Ostuni (Brindisi), accompagnato da questo messaggio. “Chi ha occasione di passeggiare in questi sentieri che sfiorano il mare capisce quanto lo sguardo non trovi confine nelle parole!”.***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai. 🔗 Leggi su Lecceprima.it "Se lo racconti in giro arrivano gli spiriti maligni": 14enne abusata sessualmente dagli zii, arrivano le condanne definitiveUna terribile vicenda che, dopo oltre un decennio, ha portato all'arresto di una coppia di coniugi della provincia di Napoli Una 54enne napoletana è... Ultimissime Inter LIVE: lotta Scudetto, arrivano le parole di ConteMercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A. Riflessologia: ascoltare dove le parole non arrivano Argomenti più discussi: Alleanza sotto accusa | Trump se la prende con la Nato per coprire le difficoltà sull’Iran; Dentro le Parole | Piccole cose utili sull’autismo; Cesare Cremonini, la confessione preoccupa i fan: La vita è capace di distruggerti, annego il dolore. Sono proprio da un'altra parte; Italia fuori dai Mondiali 2026, De Laurentiis: Calcio in crisi, serve Malagò. Parole al miele di Berrettini per Fonseca. E voi che giudizio date al giovane brasiliano - facebook.com facebook Mercato, scelta dell’allenatore e contrapposizioni: Gian Piero #Gasperini risponde alle parole di Claudio #Ranieri 1/4 x.com