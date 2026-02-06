DJI presenta ufficialmente l’Osmo Pocket 4 Pro, confermando che si tratta di un prodotto registrato e pronto per il lancio mondiale. La nuova camera gimbal portatile si basa sulla linea di dispositivi già nota, ma con miglioramenti che la rendono più avanzata. La FCC ha già dato l’ok, aprendo la strada alla distribuzione in tutto il mondo.

osmo pocket 4 pro si configura come evoluzione della linea di camere-gimbal portatili di dji, supportata da indicazioni provenienti dalla FCC che ne confermano l’esistenza e delineano un lancio globale. le informazioni disponibili evidenziano una batteria da 1.545 mAh e un identificativo di modello pp-041, elementi chiave che segnano un progresso rispetto al modello precedente. osmo pocket 4 pro: certificazione fcc e conferme globali. la certificazione fcc ha fornito la prima conferma tangibile: a novembre 2025 il dispositivo è apparso nel database ufficiale, segnando lo sviluppo della prossima generazione della famiglia pocket e supportando l’ipotesi di un rilascio su scala mondiale. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Osmo pocket 4 pro conferma registrazione regolamentare e lancio globale

Vivo May presenta una nuova fotocamera dedicata al vlogging, sfidando direttamente l’Osmo Pocket di DJI.

DJI OSMO Pocket 4 Pro - First Official Look

