Diretta gol Serie A LIVE | in campo Milan Udinese

Oggi si disputano le partite della 32esima giornata di Serie A, con Milan e Udinese protagonisti di una sfida che può influenzare la classifica. La diretta gol offre aggiornamenti in tempo reale, con sintesi, tabellino, risultati e moviola delle partite in corso. Le cronache live permettono di seguire passo dopo passo gli sviluppi delle gare, offrendo un quadro completo di quello che succede sul campo in questa giornata del campionato.

Sommer respinge le sirene d’addio all’Inter: «Contento di giocare qui, a fine stagione.». L’annuncio del portiere svizzero! Juventus, la rinascita di Di Gregorio: dalla caduta al rigore parato, ora l’esame Atalanta. Il futuro resta in bilico, i nomi dei sostituti Fiorentina rivoluzionata a fine stagione, Paratici preme il tasto reset: giocatori e allenatore. Chi lascerà in estate e chi verrà confermato Udinese, Runjaic analizza nel pre partita: «Non abbiamo niente da perdere, giochiamo in uno stadio storico e dobbiamo giocarcela» Milan, Allegri svela nel pre gara: «Dobbiamo sbagliare poco dal punto di vista tecnico. Leao? Da centravanti fa...🔗 Leggi su Calcionews24.com

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UDINESE vs JUVENTUS - Serie A - Giornata 29 - Cronaca campo 2d - DIRETTA LIVE - Inizio ore 20:45