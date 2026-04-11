dengue in italia numeri e sintomi di una malattia favorita da viaggi e cambiamenti climatici

Nei primi tre mesi del 2026, in Italia sono stati confermati 113 casi di dengue, tutti collegati a viaggi all’estero. La malattia, trasmessa dalle zanzare, si presenta con sintomi come febbre alta, dolori muscolari e rash cutaneo. La diffusione di questa malattia nel paese è legata sia a spostamenti di persone che a mutamenti climatici che favoriscono la presenza di zanzare vettore.

Sono stati 113 i casi confermati di dengue in Italia nei primi tre mesi del 2026, tutti associati a viaggi all’estero. Un numero molto superiore a quello registrato nello stesso periodo dello scorso anno, quando nei primi cinque mesi erano stati appena 60. Dopo l’ultimo aggiornamento sulle arbovirosi appena pubblicato dall’Istituto Superiore della Sanità, secondo cui la grande maggioranza di questi casi (l’83%) presenta come luogo di esposizione le Maldive, l’epidemiologo Massimo Ciccozzi non ha dubbi: “I viaggi, gli scambi internazionali e i cambiamenti climatici favoriscono la diffusione e l’adattamento del vettore a nuove aree. Con l’avvicinarsi dell’estate, è il momento di fare prevenzione là dove la zanzara tigre alberga”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Temi più discussi: Dengue, in Italia da inizio anno 113 casi. Nell’83% dei casi esposizione nelle Maldive; Dengue in aumento in Italia: 113 casi confermati dall’inizio dell’anno, tutti importati; Dal primo gennaio 113 casi di Dengue confermati in Italia, tutti associati a viaggi all’estero; Sanita': Iss, 113 casi di dengue dal 1 gennaio per l'83% importati da Maldive.

Dengue, 113 casi importati nei primi tre mesi del 2026. In aumento rispetto al 2025Dal 1° gennaio al 31 marzo 2026 registrati in Italia 113 casi di dengue, tutti associati a viaggi all’estero, contro 60 nei primi cinque mesi del 2025 ... doctor33.it

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