De Laurentiis ha commentato la situazione finanziaria delle squadre di calcio, affermando che il suo club guadagna circa la metà rispetto alla Juventus. Ha inoltre parlato di Antonio Conte, senza fornire dettagli specifici. Le sue dichiarazioni si sono concentrate sui numeri relativi ai ricavi delle società e sui rapporti con l’ex allenatore. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo a motivazioni o opinioni personali.

di Angelo Ciarletta Aurelio De Laurentiis ha fatto delle importanti rivelazioni sulla Juventus riguardante i fatturati e su Antonio Conte. Ecco cosa ha detto. Aurelio De Laurentiis ha concesso una lunga intervista a CBS Sports. Di seguito le parole del presidente del Napoli. ULTIMISSIME JUVE LIVE FATTURATI – « Non è difficile, noi guadagniamo un terzo di Milan e Inter, la metà della Juventus, un quarto del Real, del Psg, City, United, e così è veramente difficile essere in competizione con loro. Questo è il problema! Cosi noi siamo stati molto attenti nella gestione economica del club. Siamo stati fino ad ora capaci per competere e a mettere la vita difficile agli altri!.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - De Laurentiis rivela: «Guadagniamo la metà della Juventus, è difficile competere con loro. Su Conte dico questo»

Sabatini rivela: «Conte in Nazionale perché non sopporta più l’impegno a Napoli! E De Laurentiis ha questo tornaconto»di Redazione JuventusNews24Sabatini rivela: «Conte vorrebbe allenare la Nazionale perché non sopporta più l’impegno a Napoli».

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