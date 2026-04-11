Da Borgo Canale a San Vigilio restyling delle strade in Città Alta
Un nuovo intervento di riqualificazione riguarda le strade di Città Alta, con un progetto da 210 mila euro approvato per il restyling di vie e percorsi pedonali. Le modifiche si estendono da Borgo Canale a San Vigilio, con lavori che prevedono interventi di sistemazione e miglioramento delle superfici stradali e dei percorsi pedonali presenti nella zona storica.
CITTÀ ALTA. Approvato il progetto da 210 mila euro per la riqualificazione di strade e percorsi pedonali. La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo relativo agli «Interventi di riqualificazione di strade, scalette, piazze e percorsi pedonali in Città Alta – anno 2025», per un investimento complessivo pari a 210 mila euro. L’intervento riguarda in particolare alcuni tratti di camminamenti e strade di Città Alta – via al Castello, via San Vigilio e via Borgo Canale – dove sono previste opere di messa in sicurezza e riqualificazione delle pavimentazioni storiche. Il progetto nasce dall’esigenza di intervenire su porzioni stradali e...🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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