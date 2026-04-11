Un nuovo intervento di riqualificazione riguarda le strade di Città Alta, con un progetto da 210 mila euro approvato per il restyling di vie e percorsi pedonali. Le modifiche si estendono da Borgo Canale a San Vigilio, con lavori che prevedono interventi di sistemazione e miglioramento delle superfici stradali e dei percorsi pedonali presenti nella zona storica.

CITTÀ ALTA. Approvato il progetto da 210 mila euro per la riqualificazione di strade e percorsi pedonali. La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo relativo agli «Interventi di riqualificazione di strade, scalette, piazze e percorsi pedonali in Città Alta – anno 2025», per un investimento complessivo pari a 210 mila euro. L’intervento riguarda in particolare alcuni tratti di camminamenti e strade di Città Alta – via al Castello, via San Vigilio e via Borgo Canale – dove sono previste opere di messa in sicurezza e riqualificazione delle pavimentazioni storiche. Il progetto nasce dall’esigenza di intervenire su porzioni stradali e...🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Da Borgo Canale a San Vigilio, restyling delle strade in Città Alta

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