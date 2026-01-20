Restyling delle strade di Vibonati | al via la procedura

È stata avviata la procedura negoziata sotto soglia per il restyling delle strade di Vibonati. L’intervento riguarda la manutenzione straordinaria, con il rifacimento della pavimentazione stradale e dei camminamenti pedonali nel borgo cilentano. L’obiettivo è migliorare la sicurezza e la fruibilità delle vie principali, contribuendo alla riqualificazione urbana del centro storico.

