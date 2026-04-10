Crisi cherosene | l’Europa rischia il blocco dei voli per il turismo

La crisi legata al cherosene minaccia di causare un blocco dei voli in Europa, con possibili ripercussioni sul settore del turismo e dei trasporti. La disponibilità di carburante per l’aviazione si trova sotto pressione a causa di problemi nelle forniture e nelle scorte, sollevando preoccupazioni tra le compagnie aeree e gli operatori del settore. La situazione potrebbe portare a restrizioni o cancellazioni di voli nel prossimo futuro.

La stabilità dei flussi di carburante per l’aviazione europea è sotto assedio a causa delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente, con il rischio concreto che le riserve di cherosene possano esaurirsi entro le prossime tre settimane se non si normalizzerà il passaggio di navi attraverso lo Stretto di Hormuz. Il timore, condiviso dagli operatori aeroportuali e dall’Agenzia Internazionale dell’Energia, è che la crisi possa degenerare nel mese di maggio, proprio mentre il continente si prepara all’alta stagione turistica. L’allerta di Aci Europe e il rischio per l’ecosistema turistico. Le scorte destinate ai velivoli stanno subendo una pressione senza precedenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crisi cherosene: l’Europa rischia il blocco dei voli per il turismo Cuba in crisi energetica: blocco USA del petrolio venezuelano paralizza voli e turismo, l’isola rischia l’isolamento.Cuba sull’orlo del collasso: il bando USA al petrolio paralizza l’isola La decisione degli Stati Uniti di bloccare le forniture di petrolio dal... Crisi carburante aerei, con il cherosene scarso voli per l’estate a rischio cancellazioniC’è una data che, in queste settimane, sta circolando con una certa inquietudine tra le compagnie aeree europee: 9 aprile 2026. Temi più discussi: L'ultimo carico di cherosene per l'Europa arriva il 9 aprile: il rischio di voli cancellati quest'estate; Europa, l’ultimo carico di cherosene in arrivo il 9 aprile. Rischio boom di voli cancellati quest’estate; Aerei a terra e voli cancellati? Cosa c'è di vero sulla crisi del cherosene (alla vigilia delle vacanze estive); Crisi carburante per gli aerei, voli a rischio da maggio se la guerra prosegue. Allarme cherosene in Europa, voli a rischio già da maggio: Solo 2 Paesi con riserve fino a 90 giorniL’allarme cherosene in Europa aumenta e rischia di portare alla cancellazione di migliaia di voli entro la prossima estate. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, infatti, le attuali riserve di ... tpi.it Perché la crisi a Hormuz rischia di lasciare a secco gli aeroporti europeiGli aeroporti europei rischiano di rimanere senza carburante se lo stretto di Hormuz non verrà riaperto entro tre settimane. startmag.it La crisi del Golfo in Iran sta causando l'aumento dei costi di produzione e si rischia di avere ripercussioni anche sulla mozzarella di bufala campana Dop. I produttori stanno subendo incrementi significativi in ogni passaggio della filiera e l'allarme cherosene n - facebook.com facebook “Europa a corto di cherosene in tre settimane”, l’allarme degli aeroporti. L’Aie: “Crisi da maggio” x.com