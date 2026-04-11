Antonio Conte si presenta a Castel Volturno con due decisioni ancora da definire in vista della trasferta contro il Parma, in programma domani al Tardini nel trentaduesimo turno di Serie A. Restano aperti due ballottaggi tra i giocatori in vista della formazione titolare, mentre il tecnico sta valutando le scelte da effettuare prima della partita. La squadra si prepara alla sfida cercando di consolidare la posizione in classifica.

Antonio Conte arriva a Castel Volturno con due ballottaggi ancora aperti alla vigilia di Parma-Napoli, in programma domani al Tardini nel trentaduesimo turno di Serie A. Hojlund ancora incerto: le condizioni del danese. Rasmus Hojlund continua il suo recupero dopo il problema intestinale dei giorni scorsi e le sedute di allenamento proseguono regolarmente. Le sue condizioni miglioran o, ma Conte deve ancora decidere se schierarlo dal primo minuto o partire dalla panchina. L’attaccante danese rappresenta una pedina offensiva fondamentale per gli azzurri, capace di creare profondità e pressione sulla difesa avversaria. La scelta dell’allenatore avrà impatto diretto sulla costruzione tattica dell’intero undici. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Conte e i dubbi tattici per il Parma: due ballottaggi ancora aperti

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