Per la partita tra Lazio e Milan, Allegri ha deciso le formazioni senza dubbi, optando per le riserve. Sarri, invece, deve fare i conti con alcune assenze e un'emergenza in rosa, che influenzeranno le scelte di formazione. Entrambi gli allenatori hanno definito gli schieramenti, dopo aver risolto i ballottaggi, con il tecnico rossonero che ha scelto i giocatori da impiegare.

Lazio-Milan, partita importantissima per la squadra di Massimiliano Allegri: dopo il pareggio tra le mille polemiche dell'Inter contro l'Atalanta il Diavolo ha la possibilità di accorciare a meno 5 sulla vetta della Serie A a nove giornate dalla fine del campionato. Un'occasione da non perdere per la squadra rossonera che deve vincere anche per consolidare un posto nella top quattro italiana che garantirebbe la qualificazione in Champions League. Ecco le probabili formazioni di Lazio-Milan. PROSSIMA SCHEDA>>> Per la Lazio altre assenze importanti: non ci sarà Cataldi dopo un problema al polpaccio contro il Sassuolo e non ci dovrebbe essere neanche l'ex Romagnoli al centro della difesa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Lazio-Milan, probabili formazioni: zero dubbi per Allegri. Ecco chi ha vinto i due ballottaggi

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