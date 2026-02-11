Illuminazione pubblica un disegno di legge per consumare e inquinare meno e far risparmiare le amministrazioni

Il governo ha approvato un disegno di legge che punta a rinnovare l’illuminazione pubblica nelle città italiane. L’obiettivo è ridurre i consumi energetici e le emissioni, risparmiando sui costi per le amministrazioni comunali. Il progetto prevede l’installazione di sistemi di controllo centralizzati e intelligenti, che permettano di gestire meglio le luci e garantire una maggiore sicurezza nelle strade. Ora si aspetta il via libera definitivo e l’avvio dei primi interventi.

Meno costi per le amministrazioni pubbliche. Meno consumi energetici ed emissioni e, anche, una maggior sicurezza, legata ad un controllo centralizzato e intelligente delle reti di illuminazioni. È questo l'obiettivo del Disegno di Legge 170 della XIX Legislatura, intitolato " Disposizioni per l'efficientamento dell'illuminazione pubblica e degli edifici attraverso la promozione di sistemi di illuminazione digitalizzati di ultima generazione", presentato ieri in Senato. Il disegno di legge scaturisce da uno studio di ASSIL – Associazione produttori di illuminazione (che raggruppa 90 aziende produttrici che coprono oltre il 68% del fatturato complessivo del settore), realizzato con il Politecnico di Milano, secondo cui in Italia ci sono circa 10 milioni di punte luce pubblici, di cui circa il 65% per cento già convertiti a tecnologia LED.

