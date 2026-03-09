Da oggi fino al 20 aprile, l’auditorium Don Bosco di Cascina del Solo ospita cinque concerti dedicati al jazz, con la musica come protagonista assoluta. Gli eventi riuniscono diversi artisti e stili, offrendo un'occasione per ascoltare dal vivo le sonorità di questo genere musicale. La rassegna si svolge in un’unica sede, con appuntamenti distribuiti nel corso delle settimane.

Cinque concerti, da oggi al 20 aprile all’auditorium Don Bosco di Cascina del Solo. La musica jazz come unica protagonista. È la 28esima edizione della rassegna "Conoscere il Jazz" organizzata dall’associazione Bollate Jazz Meeting. Quest’anno celebra i 50 anni della storica etichetta Red Records, una delle maggiori case discografiche italiane di jazz e per l’occasione ci sono anche appuntamenti con il cinema, la grafica e la fotografia. Si inizia questa sera alle 21 con "Nexus plays Dolphy" il progetto dell’ensemble composta da Daniele Cavallanti, sax tenore, Tiziano Tononi alla batteria Achille Succi sax alto e clarinetto basso, Emanuele Parrini, violino, Alessandro Castelli al trombone, Luca Gusella vibrafono e Andrea Grossi contrabbasso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Conoscere il jazz, cinque concerti in Auditorium

Macerata: “Patatrac”, cinque concerti tra jazz, noise e performance art esplorano la musica contemporanea.Macerata si appresta ad accogliere una nuova rassegna musicale, "Patatrac", che dal 13 febbraio e fino ad aprile porterà al Gramaccia, in viale...

Pozzuoli, il jazz torna d’inverno: quattro concerti per la 17ª edizione del Festival Winter Classic & JazzPozzuoli si prepara ad accogliere la 17ª edizione del Pozzuoli Festival Winter – Classic & Jazz, rassegna che rappresenta la declinazione invernale...

Una selezione di notizie su Conoscere il jazz cinque concerti in....

Discussioni sull' argomento Conoscere il jazz, cinque concerti in Auditorium; Jazz a Bollate torna con la 28a edizione; Dal 3 al 31 marzo cinque appuntamenti con Il rito del jazz alla Cascina Cuccagna di Milano.

Viaggiare è camminare verso l'orizzonte, incontrare l'altro, conoscere, scoprire e tornare più ricchi di quando si era iniziato il cammino. Luis Sepùlveda - facebook.com facebook

Non si può osservare Dio dall'esterno. Conoscere Dio vuol dire rinunciare al proprio punto di vista, non essere legato ad alcun posto, a nessun modo di pensare, ma mantenersi libero, affinché Dio si faccia conoscere nella misura in cui vuole. ~ Adrienne von x.com