Quattro biglietti aerei oltre 3.500 euro assistenza clienti con un chatbot E aspetto ancora i rimborsi del viaggio alle Maldive

Un fotografo di Rimini ha speso più di 3.500 euro per quattro biglietti aerei e ha ricevuto assistenza tramite un chatbot, mentre attende ancora i rimborsi per un viaggio alle Maldive. La vicenda riguarda le spese sostenute e il servizio di supporto ricevuto, che non ha ancora portato alla restituzione del denaro. La situazione si concentra sui dettagli di pagamento e assistenza clienti.

Rimini, 21 marzo 2026 – Tra qualche anno, probabilmente, il fotografo riminese Andrea Chelli ricorderà il suo quarantesimo compleanno come quello in cui una guerra, scatenatasi all’improvviso, è piombata anche sulle esistenze di chi, in quel momento, era dall’altra parte del mondo a godersi una vacanza attesa da mesi o forse da anni, scompaginandone i piani. Già, perché Andrea Chelli è stato uno dei tanti nostri connazionali che, all’indomani dei primi raid di Usa e Israele contro l’Iran, si sono visti annullare il volo di rientro dalle Maldive, a causa della chiusura temporanea dello spazio aereo intorno all’aeroporto di Dubai, colpito da droni iraniani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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