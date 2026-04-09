Nella sessione di allenamento del Como, Ramon e Rodriguez sono rimasti a parte, continuando il lavoro individuale. La squadra si sta concentrando sulla preparazione per la partita contro l’Inter, valida per la 32ª giornata di Serie A. La formazione si sta definendo in vista di uno dei match più attesi del campionato, con il tecnico che valuta le ultime scelte prima del fischio d’inizio.

Salah può tornare alla Roma? Sabatini ci spera: «Sarebbe grandioso!». Le parole l’ex ds Calciomercato Milan, caccia al bomber del futuro: anche Nicolas Jackson nella lista! Gli altri nomi Mercato Milan, contatto diretto con l’agente di Lewandowski: pronto il duello con la Juve per il colpo a zero? Enzo Fernandez Chelsea, caso rientrato? L’annuncio del suo agente, Javier Pastore Sammarco non ha dubbi: «Per gli attaccanti non è semplice: vivono per il gol e quando non arriva pesa. Però l’impegno e la voglia non sono mai mancati» Calciomercato Milan, caccia al bomber del futuro: anche Nicolas Jackson nella lista! Gli altri nomi Mondiali 2026,... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Allenamento Como, ancora a parte Ramon e Rodriguez: le ultime in vista dell’Inter

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Temi più discussi: Como, Rodriguez salterà l’Udinese. Su Ramon valutazione all’ultimo allenamento; Pisa al lavoro per la sfida col Torino. Obiettivo riscatto dopo Como; Seconda e Terza Categoria - Como: Tutto è ancora aperto, mancano ancora 270 minuti al termine del campionatato; I prossimi appuntamenti dell'Inter.

Primo allenamento per Baturina: Al Como è tutto diverso, mi hanno accolto molto benePromo allenamento col Como per il nuovo acquisto Martin Baturina, che ha concesso subito dopo un'intervista ai canali ufficiali del club lariano. Queste le sue principali dichiarazioni: Ho svolto ... tuttomercatoweb.com

Pagina 2 | Como, Diao si rompe un dito del piede in allenamento: quanto starà fuoriUna dinamica sfortunata e lo stop. Assane Diao si è infortunato in allenamento e le analisi hanno evidenziato un problema serio al dito del piede destro. Resterà ai box più di mese anche perché non è ... corrieredellosport.it

CiaoComo sport - il dubbio di Cesc per Udine: Ramon in panchina o resta a casa Le sue parole alla vigilia della gara di “Pasquetta” con la squadra di Runjaic (inizio ore 12,30). Il difensore spagnolo è in ripresa, ma non ha ancora recuperar del tutto. - facebook.com facebook