Come nasce la magia di una storia per l’infanzia | Bologna Children’s Book Fair

La Bologna Children’s Book Fair si terrà dal 13 al 16 aprile, richiamando professionisti del settore da diversi Paesi. L’evento si svolge sotto le Torri e prevede la partecipazione di editori, illustratori e altri esperti legati al mondo dei libri per bambini. Durante i quattro giorni, si terranno incontri, presentazioni e scambi culturali legati alla produzione editoriale dedicata ai più giovani.

La Fiera del libro per ragazzi torna dal 13 al 16 aprile, portando sotto le Torri migliaia di professionisti da tutto il mondo. A raccontare la storia e le prospettive di questa manifestazione è proprio la direttrice Elena Pasoli. A seguire, l'illustratrice Emma Lidia Squillari, formatasi all'Accademia di Belle Arti, parlerà dei suoi lavori e di come si crea un proprio linguaggio espressivo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Come nasce la magia di una storia per l’infanzia: Bologna Children’s Book Fair I dolci segreti della Bologna Children’s Book FairBologna, 11 aprile 2026 – La Bologna Children’s Book Fair, fiera dedicata all’editoria per l’infanzia, ogni anno porta sotto le Due Torri il cuore di... 63ª Bologna Children’S Book Fair: la fiera, gli illustratori, le mostre e i 200 anni di CollodiDa sei edizioni Bologna presenta infatti anche BolognaBookPlus (BBPlus), dedicata all’editoria generalista e realizzata in collaborazione con... Come nasce la magia di una storia per l’infanzia: Bologna Children’s Book Fair Si parla di: ’Boom!’: il mondo dove trionfano i colori. I dolci segreti della Bologna Children’s Book FairElena Pasoli, direttrice artistica e da oltre vent’anni è anima della kermesse ospite del nostro vodcast assieme alla giovane autrice emergente Emma Lidia Squillari ... ilrestodelcarlino.it Come nasce la magia di una storia per l’infanzia: Bologna Children’s Book FairCome nasce la magia di una storia per l’infanzia: Bologna Children’s Book Fair ... msn.com