Domenica 15 marzo 2026 alle 15:30 si gioca la partita tra Werder Brema e Mainz 05. Il Werder Brema torna in campo dopo aver affrontato momenti difficili e ora punta a consolidare la sua posizione. La gara si svolge allo stadio di Brema, con le formazioni che si preparano a scendere in campo per ottenere punti importanti in classifica.

Il Werder Brema dopo aver visto il baratro da vicino è risalito in acque più tranquille e oggi cerca di fare un altro balzo in avanti nella sfida interna contro il Mainz 05 di Fischer. Vittoria importante quanto sorprendente dei werderaner in casa dell’Union Berlin, con i padroni di casa rimasti in 10 per 70 minuti. Un successo che bissa quello contro. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Werder Brema-Mainz 05 (domenica 15 marzo 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici

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