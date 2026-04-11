Centenario Elisabetta II | il programma tra mostre e nuovi giardini

Il programma per il centenario della nascita di Elisabetta II è stato annunciato da Buckingham Palace e prevede una serie di eventi a partire dal 20 aprile 2026. Tra le iniziative ci sono mostre e l’inaugurazione di nuovi giardini, coinvolgendo la Famiglia Reale e rappresentanti istituzionali. Le celebrazioni si svolgeranno nel corso di diversi mesi e interesseranno varie location.

Il programma per le celebrazioni del centenario della nascita di Elisabetta II è stato ufficialmente delineato da Buckingham Palace, con una serie di eventi che coinvolgeranno la Famiglia Reale e figure istituzionali a partire dal 20 aprile 2026. Il percorso commemorativo, che culminerà il 21 aprile, punta a onorare l’eredità della sovrana scomparsa nel settembre 2022 dopo un regno durato 70 anni. Il programma ufficiale tra mostre d’arte e spazi pubblici. Le attività commemorative inizieranno lunedì 20 aprile con una tappa presso la King’s Gallery, situata all’interno di Buckingham Palace. In questa occasione, Re Carlo e la Regina Camilla visiteranno la mostra intitolata Queen Elizabeth II: Her Life in Style, organizzata dal Royal Collection Trust. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Centenario Elisabetta II: il programma tra mostre e nuovi giardini Castelvetro tra i "Borghi più belli d'Italia", il programma per una Pasqua tra colline, castelli e mostreSe si valuta una visita a Castelvetro e al suo territorio per il weekend lungo di Pasqua, la prima cosa che viene in mente sono le passeggiate tra le... Re Carlo, svelati i piani per il centenario della Regina ElisabettaLa Famiglia Reale britannica si sta preparando per commemorare al meglio il centenario della nascita della defunta Regina Elisabetta. Temi più discussi: Media, re Carlo parlerà alla nazione per il centenario di Elisabetta; Tra Londra, Windsor e Balmoral, i luoghi di Elisabetta II nel centenario della nascita. Con sorprese; Regina Elisabetta II, a Londra una mostra sul suo stile unico. FOTO; Elisabetta II icona di stile: a Londra la mostra che racconta la regina attraverso i suoi abiti. Re Carlo, svelati i piani per il centenario della Regina ElisabettaLa Famiglia Reale renderà omaggio a Elisabetta II nel suo centenario: ecco il calendario, le date e ciò che sarà aperto al pubblico ... dilei.it Media, re Carlo parlerà alla nazione per il centenario di ElisabettaRe Carlo guiderà le commemorazioni per i cento anni dalla nascita di Elisabetta II il 21 aprile, pronunciando un discorso alla nazione per celebrare la vita e l'eredità della sovrana rimasta più a lun ... ansa.it A Buckingham Palace in mostra gli abiti di Elisabetta II Oltre 300 capi del guardaroba della regina Elisabetta II in mostra a Buckingham Palace per il centenario della nascita. Esposti abiti iconici, gioielli e pezzi mai visti che raccontano il suo stile e il legam - facebook.com facebook Re Carlo parlerà alla nazione per il centenario di Elisabetta. Le anticipazioni del Mirror. Approvato il progetto finale del monumento per la sovrana #ANSA x.com