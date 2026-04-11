Cede droga per le strade di Bordonaro ma i carabinieri vedono tutto e lo arrestano

Nella notte, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 43 anni mentre cedeva droga nelle strade di Bordonaro. Gli agenti hanno assistito alla scena e hanno fermato l’uomo sul luogo. Ora dovrà comparire davanti a un giudice per rispondere dell’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione ha portato al sequestro della droga e all’arresto del soggetto coinvolto.

Dovrà rispondere di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” il 43enne arrestato la scorsa notte dai carabinieri. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato sorpreso mentre cedeva droga per le strade di Bordonaro.In particolare, i militari - nell’ambito di un mirato servizio.🔗 Leggi su Messinatoday.it Napoli: Droga nelle strade di Soccavo. I carabinieri arrestano 2 pusherUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto. Droga, maxioperazione dei Carabinieri di Milano: 300kg di hashish sequestrati e 4 arresti