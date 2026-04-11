Castellanza investe sulla sicurezza delle strade | maxi-progetto da 300mila euro

A Castellanza è in programma un intervento di circa 300mila euro per migliorare la sicurezza delle strade cittadine. L’obiettivo è intervenire su alcune arterie per rendere più sicure le percorrenze quotidiane. L’investimento è stato annunciato dall’amministrazione comunale e riguarda lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di tratti stradali. La progettazione e l’esecuzione delle opere sono state affidate a imprese specializzate del settore.

Castellanza (Varese), 11 aprile 2026 – Quasi 300mila euro per ridisegnare la sicurezza delle strade cittadine. Castellanza si prepara ad aprire una nuova stagione di cantieri con un piano articolato che coinvolgerà diverse vie del territorio nel corso del 2026, con interventi mirati su asfalto, marciapiedi e attraversamenti pedonali. Il progetto, già approvato e affidato tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, si muove su due direttrici principali: da un lato la manutenzione straordinaria della viabilità, dall’altro il potenziamento della sicurezza per pedoni e automobilisti nei punti più critici. La parte più consistente dell’investimento riguarda le a sfaltature, per un totale di 250mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Castellanza investe sulla sicurezza delle strade: maxi-progetto da 300mila euro City Vision, l’assessore Pasquariello ad Andria per il progetto innovativo sulla sicurezza delle stradeL’assessore ai Lavori pubblici Mario Pasquariello, in rappresentanza del sindaco Mastella, ha preso parte stamane presso il Food Policy Hub ad... Leggi anche: Via Parugiano, restyling d’asfalto. Messa in sicurezza da 300mila euro Argomenti più discussi: Castellanza investe sulla sicurezza delle strade: maxi-progetto da 300mila euro; Castellanza, al via i lavori per la sicurezza delle strade. Opere per 300mila euro. Castellanza investe sulla sicurezza delle strade: maxi-progetto da 300mila euroAl via una nuova stagione di cantieri con un piano articolato che coinvolgerà diverse vie della cittadina. Interventi mirati su asfalto, marciapiedi e attraversamenti pedonali ... msn.com Strade, marciapiedi e attraversamenti: quasi 300mila euro per la sicurezza urbana a CastellanzaLavori affidati e pronti a partire: il Comune interviene su più vie del territorio per migliorare la viabilità e proteggere i pedoni ... legnanonews.com Castellanza investe quasi 300mila euro per la sicurezza stradale e la manutenzione urbana. - facebook.com facebook