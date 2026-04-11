La commissione di vigilanza della Camera ha approvato lo svolgimento di audizioni dedicate alle vittime del caso Epstein, rispondendo alla richiesta avanzata da Melania Trump. Le testimonianze riguarderanno persone che hanno subito abusi in relazione alle indagini sul finanziere statunitense e le sue connessioni. La decisione arriva dopo diverse richieste pubbliche di ascolto e testimonianze da parte di chi ha vissuto in prima persona le vicende.

La commissione di vigilanza della Camera ha deciso di procedere con le audizioni per dare voce ai sopravvissuti degli abusi legati al caso Jeffrey Epstein, accogliendo la sollecitazione lanciata da Melania Trump. La decisione segue l’intervento della first lady dalla Casa Bianca, che ha respinto ogni legame con il finanziere deceduto in prigione e ha chiesto al Congresso di garantire alle vittime la possibilità di testimoniare pubblicamente sotto giuramento. L’intervento della first lady e la strategia politica. Dalla sede della Casa Bianca, Melania ha chiarito la propria posizione rispetto al passato, negando categoricamente di essere stata amica del defunto Epstein. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Epstein: la Camera approva le audizioni per le vittime

La Camera Usa sentirà le vittime di Epstein dopo l'appello di Melania TrumpIl repubblicano James Comer, presidente della commissione di vigilanza della Camera americana, ha dichiarato di condividere l'appello della First...

Caso Epstein, William e Kate: “Siamo sconvolti. Preoccupazione per le vittime”. Re Carlo: “Pronto a collaborare con la polizia”Il principe William e la principessa Kate hanno rilasciato una dichiarazione pubblica in cui esprimono la loro profonda preoccupazione per le vittime...

Nel caso EPSTEIN ci siamo dimenticati delle VITTIME

Temi più discussi: Il caso Epstein. Il racconto continua.; I democratici alla Camera: Melania venga a testimoniare su Epstein; Quarta Repubblica: Trump e il caso Epstein Video; Caso Epstein, dopo l'appello di Melania Trump il Congresso intende sentire le vittime.

Date voce alle vittime di Epstein, la Camera accoglie l’appello di Melania Trump. I dem: Venga a testimoniare anche leiJames Corner conferma l'udienza pubblica dopo la sorprendente dichiarazione della First Lady che ha negato ogni legame con Epstein ... ilfattoquotidiano.it

Caso Epstein, dopo l'appello di Melania Trump il Congresso intende sentire le vittimeLeggi su Sky TG24 l'articolo Caso Epstein, dopo l'appello di Melania Trump il Congresso intende sentire le vittime ... tg24.sky.it

Dichiarazione a sorpresa di Melania Trump sul caso Epstein. La first lady è andata all'attacco di chi, secondo lei, diffonde notizie false. "Non ho avuto rapporti con Epstein", ha dichiarato davanti alle telecamere, chiedendo al Congresso un'audizione pubblica x.com

Melania Trump, a sorpresa, rompe il silenzio sul caso Epstein. La First Lady, in un discorso alla Casa Bianca, nega di aver avuto legami con Jeffrey Epstein e dice che qualsiasi bugia che colleghi i due “deve finire oggi stesso”. “Non sono mai stata sua amica”, - facebook.com facebook