Con l’avvicinarsi della scadenza delle carte di identità cartacee prevista per il 3, gli uffici anagrafici hanno deciso di aprire anche in giorni diversi dal consueto per facilitare il rinnovo. La novità mira a rendere più accessibile il procedimento per i cittadini, che potranno recarsi negli uffici in orari ampliati o in giornate aggiuntive. La scelta riguarda tutte le sedi incaricate di gestire le richieste di nuove carte d’identità elettroniche.

In vista dell’approssimarsi della scadenza di tutte le carte di identità cartacee fissata al 3 agosto 2026, accanto alle aperture straordinarie del mercoledì pomeriggio e dell’ultimo sabato del mese (su appuntamento), all’Urp in via sperimentale è stato aperto uno sportello, ad accesso su appuntamento, il lunedì, mercoledì e venerdì mattina (dalle 8.45 alle 13) dedicato al rilascio delle CIE. In questi tre giorni sarà mantenuto anche l’accesso libero. Come prendere appuntamento: online sul sito istituzionale (https:servizi.comune.capannori.lu.ititbook); per telefono chiamando il numero 0583428760 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12. Per informazioni: comuneamico@comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Carte d’identità elettroniche. Uffici aperti in più giorni

Carte d'identità elettroniche, il Comune promette 10 macchine in più per ridurre i tempi d'attesa: ma è già caosUffici dell'Anagrafe sotto pressione in vista dell'addio ai documenti d'identità cartacei, che non saranno più validi dal 3 agosto 2026.

Comune, in tre mesi rilasciate 35 mila Carte d'identità elettroniche: a marzo 6.366 documenti in più rispetto al 2025Nei primi tre mesi del 2026 sono state rilasciate circa 35 mila Carte d'identità elettroniche.

Spid a pagamento Come utilizzare gratis la Carta d'identità elettronica (CIE) in alternativa

Temi più discussi: Aperture straordinarie pomeridiane per il rilascio di carte di identità elettroniche; Sito Istituzionale | CIE: misure per accelerare il rilascio; Carta di identità cartacea; Sostituzione Carte d'identità cartacee: altre aperture straordinarie, ma su prenotazione.

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