Importante appello della Asl | Donate sangue e plasma C’è una necessità continua

La Asl Toscana sud est fa un appello a donare sangue e plasma. Nel 2025, più di 26 mila persone hanno contribuito, facendo più di 48 mila donazioni. L’azienda sanitaria sottolinea che la richiesta di sangue resta alta e invita tutti i cittadini a intervenire, anche con poche ore di impegno. La carenza di plasma e sangue può mettere in difficoltà le strutture ospedaliere, quindi ogni donazione fa la differenza.

Grosseto, 8 febbraio 2026 – Sono oltre 26 mila le persone (26.424) che nel 2025 hanno donato sangue e plasma all’interno delle strutture ospedaliere del territorio della Asl Toscana sud est contribuendo ad effettuare complessivamente 48.437 donazioni, fra sangue e plasma. Oltre duemila di queste persone (2.138) sono nuovi donatori, coloro cioè che hanno effettuato visite propedeutiche per la donazione e ritenuti idonei, ma sono state solo 1.475 le prime donazioni: dati che evidenziano che non tutti coloro che hanno ottenuto l’idoneità hanno poi donato sangue o plasma. Delle oltre 48 mila donazioni 38. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Mercoledì 21 gennaio 2026, al Centro trasfusionale di Borgo Trento, 33 agenti della polizia locale di Verona hanno partecipato a una giornata di donazione di sangue e plasma.

L'ospedale Niguarda di Milano fa appello alla generosità della popolazione: sono necessarie più donazioni di pelle per i 13 giovani italiani rimasti gravemente ustionati nell'incendio di Crans-Montana.

