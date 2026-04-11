Il calcio femminile si prepara ad affrontare una partita decisiva in Serbia, con l’obiettivo di ottenere la vittoria. L’allenatore ha dichiarato che si tratta di un incontro importante nel cammino di crescita della squadra, sottolineando l’importanza di conquistare i tre punti in questa tappa. La squadra si concentra sulla partita, consapevole del ruolo che questa può avere nel proseguimento del percorso.

Un unico obiettivo: vincere, insieme. Per quello che più che un sogno risulta essere più che altro un un tassello di un percorso di crescita continuo. Manca sempre meno a Italia-Serbia, incontro valido per le qualificazioni ai Campionati Mondiali 2027 di calcio femminile. Sarà un match di fondamentale importanza quello delle ragazze seguite da Andrea Soncin, reduci da una sconfitta interna con la Svezia e dal pareggio con la Danimarca. Martedì, sul campo di Leskac, servirà tornare a casa con un successo, in modo da preparare al meglio l’altra importantissima battaglia in casa delle danesi, in programma sabato prossimo. La grinta sarà quindi...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio femminile, Oliviero suona la carica: “In Serbia a caccia della vittoria, partita importantissima”

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