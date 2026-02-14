Calcio Estero live Sky e NOW 13 - 15 Febbraio 2026 - Premier League Ligue 1 Bundesliga

Sky e NOW trasmettono dal 13 al 15 febbraio un nuovo weekend di calcio internazionale. La causa è l’appuntamento con le partite di Bundesliga e Ligue 1, che coinvolgono alcune delle squadre più in forma e attese del momento. Tra gli incontri in programma, spiccano le sfide tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund, e il duello tra PSG e Olympique Lyonnais, con le rispettive tifoserie pronte a seguire tutto in diretta.

Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. Da venerdì 13,a domenica 15 febbraio in campo la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese. BUNDESLIGA - In Germania si torna in campo per il ventiduesimo turno di Bundesliga. Venerdì, alle 20.30 su Sky Sport 251, apre la giornata il match Borussia Dortmund-Mainz. Sabato doppio appuntamento su Sky Sport Arena: alle 15.30 Werder Brema-Bayern Monaco e alle 18.30.