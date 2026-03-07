calcio a cinque mc con la ternata sfida playoff in c1 il montale cerca il poker

Nel calcio a cinque, il Modena Cavezzo si prepara alla sfida contro la Ternana alle 17, nel tentativo di avvicinarsi ai playoff. La partita rappresenta una delle tre gare che i gialloblù devono vincere per mantenere vive le speranze di qualificazione. Nel campionato di C1, il Montale punta al quarto successo consecutivo, mentre la Ternana cerca di recuperare punti importanti in vista delle ultime giornate.

Tre gare per riprendersi i playoff. Il Modena Cavezzo comincia oggi il rush finale di A2 ospitando alle 17 la Ternana che insegue i gialloblù a -4 e si gioca le ultime chance per provare ad agganciare gli spareggi. Dopo il brutto scivolone di Jesi (con l’aggancio al 5° posto da parte dei marchigiani che al momento sono avanti per lo scontro diretto) coach Minopoli deve fare a meno di Akram Ben Saad e ha ancora Dudu Costa a mezzo servizio. Le altre: X Martiri-Jesi, Grifoni-Russi, Imolese-Lucrezia, rip. Prato e Corinaldo. Clas. Russi 42, Prato 38, Lucrezia 24, X Martiri 23, Jesi e Modena Cavezzo 22, Ternana e Imolese 18, Corinaldo 13, Grifoni 3. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

