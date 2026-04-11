Cagliari sconfitta la Cremonese 1 a 0 | il Toro spazza via il Verona 2 a 1

Nella 32ª giornata di Serie A, il Cagliari ha ottenuto una vittoria di misura contro la Cremonese, con il punteggio di 1-0. Nel medesimo turno, il Torino ha superato il Verona con un risultato di 2-1. Entrambe le partite si sono disputate in un contesto di tensione e intensità, con le squadre che hanno cercato di ottenere i tre punti in palio.

Il Cagliari soffre ma ritrova i tre punti battendo per 1-0 la Cremonese, nella 32a giornata di Serie A. Con la vittoria della Domus Arena, i rossoblù di Pisacane si rialzano in classifica portandosi a quota 33 punti come il Genoa e a +5 proprio sull'accoppiata Cremonese-Lecce terzultime. Parte bene la squadra di casa nel primo tempo, dopo appena 3 minuti Palestra cerca lo specchio della porta e si rende pericoloso. Cresce la Cremonese con il passare dei minuti, grigiorossi in due occasioni vicini al gol del vantaggio. Ospiti molto attenti Baschirotto e compagni in fase difensiva, mentre nel Cagliari da segnalare l'infortunio di Mazzitelli dopo la mezz'ora di gioco, al suo posto Adopo.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Cagliari, sconfitta la Cremonese 1 a 0: il Toro spazza via il Verona 2 a 1 Esonero Zanetti Verona: la posizione del tecnico dopo la sconfitta contro il Cagliari. Cosa filtraRomagnoli Lazio, clamoroso: salta ancora il passaggio all’Al Sadd! Il motivo per cui è sfumata l’operazione Calciomercato Serie A: un colpo e due... Diretta gol Serie A LIVE: in campo Torino Verona e Cagliari CremoneseSommer respinge le sirene d’addio all’Inter: «Contento di giocare qui, a fine stagione…».