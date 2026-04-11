Buy European | UE in azione ma possiamo fare molto anche noi

L’Unione Europea ha recentemente annunciato il piano “Made in Europe” come parte di una strategia più ampia avviata tra il 2025 e l’inizio del 2026, con l’obiettivo di sostenere le industrie locali. Questo intervento si inserisce nell’ambito dell’“Industrial Accelerator Act”, una legge che mira a rafforzare la produzione europea. Mentre l’UE si muove in questa direzione, anche i singoli Paesi possono contribuire a promuovere l’economia locale attraverso iniziative e politiche dedicate.

Abbiamo parlato nello scorso articolo della rubrica “Spunti di Mercato” della decisione dell’Unione Europea di lanciare il nuovo piano “Made in Europe”, che fa parte dell’ampia strategia UE avviata tra il 2025 e l’inizio del 2026 con l’”Industrial Accelerator Act”. L’idea di fondo non è di un semplice sostegno al mercato interno, ma di una vera e propria ricostruzione della sovranità della manifattura europea, fiore all’occhiello della nostra economia. Ci siamo poi chiesti cosa possiamo fare noi consumatori per aiutare il nostro continente a diventare più forte e indipendente e per farlo uscire da questa scomodissima posizione di... 🔗 Leggi su Panorama.it

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Riarmo europeo? Sì, ma comprando dagli Usa. Trump minaccia l’Ue: «Niente buy european o reagiremo»Ben venga il riarmo europeo, ma a una condizione ben precisa: l’Unione europea deve continuare ad acquistare armi prevalentemente dagli Stati Uniti.

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