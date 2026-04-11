Buon compleanno Pino Galli Luca Tremante Barbara Alberti

Oggi si festeggiano i compleanni di diverse personalità. Tra loro ci sono Pino Galli, Marco Gervasoni, Barbara Alberti, Luca Tremante e Carlo Pellegatti. Questi nomi rappresentano figure di vari settori, tra cui musica, scrittura e giornalismo. La giornata è dedicata ai festeggiamenti per questi individui, che compiono gli anni in questo periodo. Non sono stati resi noti dettagli aggiuntivi sui festeggiamenti o altri eventi correlati.

Buon compleanno Pino Galli, Marco Gervasoni, Barbara Alberti, Luca Tremante, Carlo Pellegatti, Massimo Bray, Enrico Deaglio, Girolamo Pisano, Diego Confalonieri, Davide Crippa, Ivano Baldanzeddu, Jacopo Cullin. Oggi 11 aprile compiono gli anni: Giuseppe (Pino) Galli, giornalista; Marco Gervasoni, docente, pubblicista; Luca Tremante, manager; Mario Capelli, ex calciatore; Franco Pedrotti, botanico, cartografo, naturalista; Alessandro Colombini, discografico, paroliere; Pierluigi Castellani, politico; Giancarlo Bertini, ex calciatore; Giovanni Sacchi, ex calciatore; Sandro Schipani, giurista; Salvatore Borsellino, attivista; Sandro Samoggia,... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Pino Galli, Luca Tremante, Barbara Alberti Buon compleanno Martina Galli, Ornella Muti, Matteo Salvini…Buon compleanno Martina Galli, Ornella Muti, Matteo Salvini, Massimiliano Sciarra, Sandra Lonardo, Emma Bonino, Mario Sarcinelli, Rolando Mosca... Buon compleanno Pino Frangi, Sergio Palmieri, Attilio Fontana…Buon compleanno Pino Frangi, Sergio Palmieri, Attilio Fontana, Neil Kinnock, Paolo Vigevano, Massimo Bonetti, Lady Gaga, Paola Tedesco, Imma...