Ocean Viking a Palermo lo sbarco dei 90 sopravvissuti soccorsi in mare | tra loro 13 minori

A Palermo si è concluso lo sbarco di circa 90 migranti soccorsi dall’Ocean Viking, tra cui 13 minori. Le operazioni sono state monitorate dagli assessori comunali all’Accoglienza, Protezione civile e Politiche sociali, Fabrizio Ferrandelli, Piero Alongi e Mimma Calabrò. L’evento rappresenta un momento di gestione delle emergenze umanitarie, con attenzione alle condizioni dei sopravvissuti e alle procedure di accoglienza nel rispetto delle normative vigenti.

Si sono concluse a Palermo le operazioni di sbarco dei circa 90 migranti soccorsi dall'Ocean Viking. A renderlo noto sono gli assessori comunali all'Accoglienza migranti, alla Protezione civile e alle Politiche sociali, Fabrizio Ferrandelli, Piero Alongi e Mimma Calabrò, presenti per seguire le.

