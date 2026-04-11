Negli ultimi tempi si nota un ritorno di alcune borse di lusso provenienti dagli anni 2000, con cinque modelli che stanno vivendo un nuovo momento di popolarità. Alcune di queste hanno subito leggere modifiche nel design, mentre altre sono rimaste fedeli alle versioni originali. Questo fenomeno interessa diverse marche di alta moda, con modelli che continuano a essere molto richiesti tra gli appassionati di accessori di lusso.

Il segreto del loro successo oggi? Non tanto la semplice capacità di tornare dal passato, quanto la certezza di poter continuare a essere un punto fermo per chi ama le borse griffate. Molto del loro fascino è dovuto anche alle celebrità che le hanno indossate negli anni, forgiando un immaginario solido che ancora oggi continua a influenzare gusti e desideri. Vediamo le 5 borse Anni 2000 che stanno vivendo un momento di revival nelle collezioni odierne. Per restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. 1. Le City Bag di Balenciaga Nata nei primi anni 2000 sotto la direzione creativa di Nicolas Ghesquière, la City Bag di Balenciaga rappresentò una vera cesura rispetto alle borse strutturate e iper-costruite degli Anni '90. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Borse firmate: 5 must-have tornate dagli Anni 2000, per essere più desiderate che mai

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