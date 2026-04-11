Bologna sorpassata in classifica dal Baskonia Inizio choc dei padroni di casa privi anche di Morgan Ottava sconfitta consecutiva Fischi e prima contestazione

La Virtus Bologna ha subito una sconfitta casalinga contro il Baskonia, che le ha fatto perdere il primo posto in classifica. La partita ha avuto un inizio difficile per i padroni di casa, privi anche di Morgan, e si è conclusa con l'ottava sconfitta consecutiva. Durante l’incontro, sono stati rivolti fischi ai giocatori e si è verificata la prima contestazione dei tifosi. La squadra ha terminato con i seguenti punteggi: Edwards 13, Alston Junior 19, Hackett 15, Diouf 10, Niang 9.

VIRTUS 72 BASKONIA 82 VIRTUS: Edwards 13, Ferrari 2, Jallow, Smailagic 2, Diarra, Alston Junior 19, Diouf 10, Hackett 15, Niang 9, Baiocchi 2, Akele, Accorsi. All. Jakovljevic. BASKONIA: Villar 2, Forrest 8, Radzevicius 2, Diakite 11, Omorouyi 22, Luwawu-Cabarrot 19, Howard 5, Spagnolo 8, Frisch 5, Nowell, Joksimovic ne. All. Galbiati. Arbitri: Mogulkoc, Pastusiak, Cici. Note: parziali 21-28, 39-44, 53-57. Tiri da due: Virtus 1545; Baskonia 1736. Tiri da tre: 823; 1028. Tiri liberi: 1822; 1822. Rimbalzi: 44; 37. E adesso le sconfitte consecutive sono 8. E i giorni distanti dall’ultimo successo 26. Per completare l’opera, poi, Nenad Jakovljevic è 05 da quando ha preso il posto dell’esonerato Dusko Ivanovic. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bologna sorpassata in classifica dal Baskonia. Inizio choc dei padroni di casa privi anche di Morgan. Ottava sconfitta consecutiva. Fischi e prima contestazione LIVE Virtus Bologna-Treviso 25-12, Serie A basket 2026 in DIRETTA: padroni di casa in vantaggio all’inizio del 2° quarto!La nostra Diretta Live finisce qui! Vi auguriamo buona serata e vi diamo appuntamento al prossimo evento LIVE! Con questa vittoria la Virtus fa 13 in... LIVE Virtus Bologna-Treviso 28-19, Serie A basket 2026 in DIRETTA: padroni di casa in vantaggio all’inizio del 2° quarto!La nostra Diretta Live finisce qui! Vi auguriamo buona serata e vi diamo appuntamento al prossimo evento LIVE! Con questa vittoria la Virtus fa 13 in... Argomenti più discussi: Pagelle: Virtus Bologna ancora dentro la crisi. Passa il Baskonia; Volley Osimo per la vetta. Donne, Jesi tenta il guizzo. Bologna sorpassata in classifica dal Baskonia. Inizio choc dei padroni di casa privi anche di Morgan. Ottava sconfitta consecutiva. Fischi e prima contestazioneVIRTUS 72 BASKONIA 82 VIRTUS : Edwards 13, Ferrari 2, Jallow, Smailagic 2, Diarra, Alston Junior 19, Diouf 10, Hackett ... sport.quotidiano.net Giampaolo ko col Bologna! Ora la Cremonese rischia seriamente: la classifica aggiornataIl Bologna torna al successo e si riprende l'ottavo posto in classifica, portandosi momentaneamente a -5 dall'Atalanta impegnata domani sul campo del Lecce. Cremonese che farà il ... milannews.it