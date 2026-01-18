LIVE Virtus Bologna-Treviso 25-12 Serie A basket 2026 in DIRETTA | padroni di casa in vantaggio all’inizio del 2° quarto!
Segui la diretta della partita Virtus Bologna-Treviso, valida per la Serie A basket 2026. La partita si sta svolgendo con i padroni di casa in vantaggio all’inizio del secondo quarto. Rimani aggiornato sugli sviluppi in tempo reale, con dettagli sui falli e le azioni salienti. Clicca qui per seguire la partita in diretta e ricevere tutte le informazioni più recenti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Fallo anche di Chillo in difesa. Fallo di Hackett che ferma l’azione offensiva di Treviso dopo il canestro sbagliato dai padroni di casa. 25-12 Penetrazione che va a buon fine stavolta di Makura su assist ottimo di Radosevic. 25-10 12 per lui dalla lunetta. Non riesce più a segnare Treviso! Palla recuperata da Bologna e fallo conquistato da Jallow che va ai liberi. 24-10 Esce bene dal blocco Morgan e va da 3!! Altra tripla di Makura lunga. 07 per Treviso da 3. Jallow fa a sportellate sotto canestro ma commette fallo. Makura si prende la tripla.niente da fare per lui ancora. 🔗 Leggi su Oasport.it
