Sporting Lisbona-Nacional Madeira domenica 01 febbraio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici Aria di festa al Josè Alvalade

Domenica sera, il Josè Alvalade si prepara a vivere una serata di festa. Lo Sporting Lisbona riceve il Nacional Madeira, ma l’attenzione è tutta sulla grande impresa di questa settimana: grazie alla vittoria a San Mamès, i biancoverdi sono entrati tra le migliori otto della Champions League, saltando il play-off. Il clima tra tifosi è carico di entusiasmo, e tutti aspettano di vedere se la squadra riuscirà a confermare il momento di forma anche contro il Nacional.

Domenica sera il Josè Alvalade sarà pronto a festeggiare i suoi beniamini, che in settimana hanno compiuto una grande impresa: grazie alla splendida vittoria ottenuta a San Mamès, infatti, lo Sporting Lisbona è riuscito a entrare nelle migliori 8 della prima fase di Champions League, evitando il play-off e sedendosi al tavolo delle grandissime.

