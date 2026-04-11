Beautiful streaming replica puntata 11 aprile 2026 | Video Mediaset

Oggi, sabato 11 aprile 2026, va in onda una nuova puntata di Beautiful, la soap americana trasmessa in streaming e replicata su canali Mediaset. Nella puntata di oggi, Hope manifesta i suoi dubbi riguardo alla decisione di Thomas di impegnarsi con Paris, sottolineando le sue perplessità sulla rapidità con cui questa scelta è stata presa. La scena si concentra sui rapporti tra i personaggi principali e sui loro confronti emotivi.

Nuovo appuntamento oggi – sabato 11 aprile – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Hope continua a esprimere dubbi sulla rapidità con cui Thomas si è impegnato con Paris. Paris, ferita e sulla difensiva, accusa Hope di interferire. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Beautiful streaming, replica puntata 11 aprile 2026 | Video Mediaset Leggi anche: Beautiful streaming, replica puntata 11 marzo 2026 | Video Mediaset Beautiful streaming, replica puntata 11 febbraio 2026 | Video MediasetNuovo appuntamento oggi – mercoledì 11 febbraio – con la soap americana Beautiful.