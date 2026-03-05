Veroni negli States continua la ribalta nel tennis Ancora sponsor nei tornei a Indian Wells e Miami

Veroni torna a sponsorizzare i tornei di Indian Wells e Miami, portando i suoi prodotti nel circuito internazionale del tennis. La presenza dell’azienda italiana si fa notare sia nel deserto californiano che tra le palme della Florida, dove i salumi e l’aperitivo italiano sono protagonisti degli eventi. La partecipazione di Veroni conferma la sua presenza nel mondo dello sport e della promozione gastronomica.

Dal deserto della California alle palme della Florida: con i salumi Veroni, l’aperitivo italiano e la charcuterie board mania tornano ad allietare le giornate del tennis internazionale. Per il quarto anno consecutivo, infatti, l’azienda di Correggio è Official Italian Charcuterie Sponsor del Bnp Paribas Open, in corso fino al 15 marzo a Indian Wells, con il viaggio che proseguirà al Miami Open, dal 15 al 29 marzo, all’Hard Rock Stadium. Due appuntamenti che, insieme, danno vita a quattro settimane consecutive di grande tennis sotto il sole americano, tra la West e la East Coast. Il tutto con il ’gusto italiano’ a fare da protagonista grazie ai prodotti Veroni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Veroni negli States, continua la ribalta nel tennis. Ancora sponsor nei tornei a Indian Wells e Miami Leggi anche: Il mentore delle sorelle Williams sostiene Sinner: “Vincerà Indian Wells o Miami e chiuderà la carriera con gli Slam in doppia cifra” Indian Wells 2026 p. 1: È già Tennis Paradise con Cobolli, Darderi e Cinà!F1 2026: Melbourne il banco di prova più difficile? Energia, velocità e start sotto esame Valeria Straneo: l’argento mondiale che ha riscritto i...