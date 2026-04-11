Auto in fiamme nella notte a Sora indagini in corso

Nella notte tra l’10 e l’11 aprile, alle 2, un’auto di marca Fiat 500 è stata colpita da un incendio in via Boccaccio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e i carabinieri per avviare le indagini. Al momento non ci sono dettagli sulle cause dell’incendio né sulla presenza di eventuali testimoni. Le autorità continuano a lavorare per chiarire l’accaduto.

Sono in corso indagini per accertare la natura dell’incendio che, intorno alle 2 dell’11 aprile, ha interessato un’autovettura Fiat 500 in via Boccaccio. Sul posto è intervenuta una pattuglia del NORM della Compagnia Carabinieri di Sora, a seguito della segnalazione del rogo del veicolo, in uso a.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Auto a fuoco nella notte, indagini in corsoStanotte, intorno all'una di mercoledì 4 febbraio 2026, un'automobile parcheggiata in via Bertolotti, a Cornigliano, è andata a fuoco per ragioni in... UFOs in Your Hometown Episode Seventeen