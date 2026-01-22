En-Nesyri non figura tra i titolari né tra i panchinari nel match tra Fenerbahçe e Aston Villa. La Juventus, rappresentata dal direttore sportivo presente allo stadio, sta lavorando attivamente per concludere rapidamente l’affare. La trattativa per l’attaccante marocchino rimane una delle priorità della società, che valuta le prossime mosse in vista del mercato.

En-Nesyri Juve: l'attaccante non va neanche in panchina contro l'Aston Villa! Il ds bianconero allo stadio per chiudere subito la trattativa. La Juventus ha ricevuto l'assist decisivo direttamente dalle distinte ufficiali del match di Europa League, un segnale inequivocabile che avvicina sensibilmente il grande obiettivo di mercato alla Torino bianconera. La notizia cruciale della serata arriva da Sky Sport: Youssef En-Nesyri non è nemmeno in panchina per la sfida tra il Fenerbahçe e l'Aston Villa. L' attaccante, punto di riferimento del reparto offensivo dei turchi, è stato clamorosamente escluso, finendo out dalle scelte tecniche proprio nella notte in cui la diplomazia juventina è sbarcata sul Bosforo.

En-Nesyri Juve: il marocchino non va nemmeno in panchina per Fenerbahce-Aston Villa! Ottolini al lavoro per chiedere subito

En-Nesyri Juve, sono ore roventi: Ottolini è a Istanbul per Fenerbahce-Aston Villa, poi incontrerà i turchi! Gli aggiornamenti – VIDEOIn queste ore, Ottolini si trova a Istanbul per seguire la partita tra Fenerbahçe e Aston Villa, e successivamente incontrerà i rappresentanti del club turco.

Juve, blitz a Istanbul per En-Nesyri: Ottolini va a trattare col Fenerbahce, le ultimeLa Juventus ha avviato trattative per l’attaccante marocchino En-Nesyri, considerato un potenziale rinforzo dopo le difficoltà nel seguire altri profili come Mateta.

