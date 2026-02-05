Atalanta Juve Coppa Italia 1-0 LIVE | ci prova McKennie!

La partita dei quarti di finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus si è conclusa con un risultato di 1-0 a favore dei bergamaschi. La Juventus ha tentato di reagire, ma non è riuscita a trovare il pareggio. Nel finale, McKennie ha cercato di creare occasioni, ma la difesa dell’Atalanta ha retto bene. La gara è stata nervosa e combattuta fino all’ultimo minuto. Ora, l’Atalanta vola in semifinale, mentre i bianconeri devono subito pensare alla prossima sfida.

di Andrea Bargione Atalanta Juve Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per i quarti di finale 202526. (inviato alla New Balance Arena di Bergamo) – Dopo aver eliminato l'Udinese nel turno precedente, la Juve affronta l'Atalanta tra le mura amiche nerazzurre nei quarti di finale di Coppa Italia. I bianconeri vogliono staccare il pass per la semifinale. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Atalanta Juve Coppa Italia 1-0: sintesi e moviola. 69? DOPPIO CAMBIO ATALANTA – Dentro Sulemana e Bellanova, fuori Scamacca e Zappacosta. 69? JUVE PERICOLOSA! – McKennie a un passo dal gol, bel movimento e azione di David.

