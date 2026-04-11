Atalanta Juve 0-0 LIVE | Boga cerca Kalulu esce Carnesecchi e chiude Pericolosi i bianconeri

Nella partita tra Atalanta e Juventus, terminata 0-0, Boga ha cercato Kalulu in diverse occasioni, mentre Carnesecchi è uscito dal campo e ha chiuso lo specchio della porta. La Juventus si è resa pericolosa in alcune azioni offensive, ma nessuna rete è stata segnata. La partita, valida per la 32ª giornata di Serie A 202526, è stata seguita in diretta con aggiornamenti su moviola, tabellino e cronaca.

di Andrea Bargione Atalanta Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 32ª giornata di Serie A 202526. Questa sera a Bergamo va in scena la sfida tra Atalanta e Juventus. Una gara che vale molto di più dei tre punti in palio per i bianconeri di Spalletti, tenuto conto di un turno di campionato che vedrà tra le altre il Como affrontare l’Inter. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Atalanta Juve 0-0: sintesi e moviola. 45? JUVE PERICOLOSA! – Bella azione di Cambiaso sulla sinistra che cerca in mezzo Boga, bravo a girarsi e cercare l’inserimento di Kalulu che si scontra al limite dell’area con Carnesecchi.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Atalanta Juve 0-0 LIVE: Boga cerca Kalulu, esce Carnesecchi e chiude. Pericolosi i bianconeri Roma Juve 3-2 LIVE: bianconeri pericolosi ancora con Boga!Tonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara... Atalanta Juve Coppa Italia 0-0 LIVE: bianconeri subito pericolosi!di Andrea BargioneAtalanta Juve Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per i quarti di finale 2025/26...