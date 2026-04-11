Assemblea e scadenze | la società rossoverde sull’orlo del fallimento e la classifica può cambiare Caos Ternana offerta respinta | Nessun intervento della proprietà

La Ternana si trova in una posizione critica, con il rischio di fallimento imminente e la classifica che potrebbe cambiare inaspettatamente. Durante l’assemblea, sono state respinte le offerte di intervento da parte della proprietà, che ha dichiarato di non intervenire. Nel frattempo, si parla di una cordata di persone vicine alla città e alla squadra, che manifestano interesse per il futuro del club.

TERNI "C’è una cordata di persone serie, qualcuna di esse viene da molto vicino, abita a Terni, ama la maglia e i colori. Sono prima di tutto interessati alla Ternana Calcio, poi a tutto il resto". Lo afferma Stefano Bandecchi in un’intervista rilasciata ad Am Terni Television, in merito a coloro che avrebbero messo sul piatto un’offerta per l’acquisizione della società rossoverde, che sarebbe stata respinta dall’attuale proprietà. "Ai Rizzo – specifica il sindaco di Terni, come anche dichiarato a Tele Galileo – è stato proposto di versare almeno 3 milioni di euro per togliere il disturbo, ovvero un milione in meno di quanto serve per la ricapitalizzazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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