Asp Area Nord donato un mezzo destinato al trasporto dei fragili da Pmg Italia

Pmg Italia Società Benefit ha consegnato un veicolo all’Asp Comuni Modenesi Area Nord, destinato al trasporto di persone con fragilità. La cerimonia si è svolta presso il Municipio di Mirandola, alla presenza del sindaco. Il mezzo è stato donato per migliorare i servizi di assistenza rivolti a persone con bisogni speciali. La consegna si inserisce in un’iniziativa di supporto alla mobilità di soggetti vulnerabili.

Presso il Municipio di Mirandola e alla presenza del sindaco Letizia Budri, Pmg Italia Società Benefit ha consegnato ad Asp Comuni Modenesi Area Nord un mezzo destinato al trasporto di persone con fragilità. Un momento di grande valore sociale, reso possibile dalla generosità e dalla.🔗 Leggi su Modenatoday.it Sociale: un mezzo donato ad Auser Pisa per il trasporto di soggetti fragili e non autonomiPisa, 27 gennaio 2026 – Nella mattina di venerdì 23 gennaio, nell’atrio di Palazzo Gambacorti, si è svolta l’iniziativa promossa da Auser Pisa, con...