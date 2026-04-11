Ascanio Celestini chiude la stagione teatrale del Masaccio con Poveri Cristi

Il regista e attore Ascanio Celestini conclude la stagione teatrale del Masaccio con la rappresentazione di “Poveri Cristi”. L’evento si è svolto nella città di Arezzo l’11 aprile 2026. La pièce, che ha attirato un pubblico numeroso, ha chiuso il ciclo di spettacoli programmati dal teatro locale. La produzione è stata presentata nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza.

Arezzo, 11 aprile 2026 – . Appuntamento giovedì 16 aprile alle 21 sul palco del teatro Masaccio con una delle voci più autorevoli e riconoscibili del teatro di narrazione italiano. Si chiude con uno dei più importanti narratori della scena contemporanea una stagione che ha conquistato il pubblico registrando il tutto esaurito a ogni appuntamento. Giovedì 16 aprile alle 21 il teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno accoglie Ascanio Celestini con “Poveri Cristi”, spettacolo che conclude la stagione teatrale 202526 promossa dal Comune di San Giovanni Valdarno in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ascanio Celestini chiude la stagione teatrale del Masaccio con “Poveri Cristi” Leggi anche: Ascanio Celestini porta a teatro i suoi "Poveri Cristi" con un omaggio alle periferie d'Italia Temi più discussi: Teatro nei Borghi si chiude a Varzo con Ascanio Celestini; Poveri Cristi - Spettacolo di e con Ascanio Celestini; Maranello, con lo spettacolo Poveri Cristi di Ascanio Celestini mercoledì 8 aprile si conclude la stagione dell'auditorium; La Radio Clandestina di Ascanio Celestini sabato al Teatro Asioli di Correggio. Ascanio Celestini chiude la stagione teatrale del Masaccio con Poveri CristiAppuntamento giovedì 16 aprile alle 21 sul palco del teatro Masaccio con una delle voci più autorevoli e riconoscibili del teatro di narrazione italiano ... lanazione.it Celestini in scena all’Asioli. Roma, le Ardeatine e la memoriaA 25 anni dal debutto l’attore e regista ripropone una delle sue opere più intense sulla strage del 1944. msn.com “Teatro nei Borghi” si chiude a Varzo con Ascanio Celestini - facebook.com facebook “Chi è il mio prossimo”: Ascanio Celestini e il suo spettacolo “Poveri cristi”, un’indagine nei territori dell’emarginazione, a #Retroscena oggi #31marzo ore 23 su #TV2000 Canale 28 157 Sky App #Play2000 @MicScianca #teatro x.com