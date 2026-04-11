L’equipaggio della missione Artemis II, composto da quattro astronauti, è atterrato nel Pacifico vicino a San Diego dopo aver trascorso dieci giorni nello spazio. Durante la missione, sono stati raggiunti nuovi record di distanza e sono stati effettuati controlli manuali con successo. La missione ha segnato un traguardo importante nel programma spaziale, con l’equipaggio che ha completato le operazioni previste prima del rientro sulla Terra.

L’equipaggio della missione Artemis II, guidato da Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen, è rientrato nelle acque del Pacifico al largo di San Diego dopo un viaggio di dieci giorni nello spazio profondo. La navicella Orion ha completato la sua parabola operativa segnando un passaggio decisivo per l’esplorazione oltre l’orbita terrestre, con i membri dell’equipaggio che sono ora diretti presso il Johnson Space Center di Houston. Il successo tecnico dell’impresa si misura nella capacità degli astronauti di gestire direttamente il veicolo spaziale, battezzato Integrity, in condizioni di estrema distanza dalla Terra. Durante i dieci giorni di navigazione, il gruppo ha percorso una distanza complessiva di 1. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Artemis II: record di distanza e successo del controllo manuale

Artemis II, nuovo record di distanza dalla Terra, Trump: ‘Siete pionieri moderni’“Un giorno storico, non dimenticate di godervi il panorama” è un passaggio del messaggio che gli astronauti della missione Artemis II hanno ascoltato...

Artemis II: sfida al record di distanza e sguardo al lato oscuroLa missione Artemis II sta portando quattro astronauti verso l’orbita lunare, superando i limiti di distanza mai raggiunti prima dall’uomo.

RAW: Artemis II astronauts pulled from Orion capsule after splashdown

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Artemis II supera un record umano e prepara l'ammaraggio al largo di San DiegoArtemis II ha stabilito un nuovo primato di distanza dall'orbita terrestre e ora la capsula Orion è in rotta per l'ammaraggio; ecco gli aspetti tecnici, le manovre di rientro e le reazioni internazion ... notizie.it

Il rientro di Artemis II e gli 8 minuti di fuoco - Focus.itQuattro astronauti, un muro di plasma a 40.000 km/h e uno scudo già crepato una volta: il rientro di Artemis II è la fase più pericolosa dell'intera missione. focus.it

La capsula Orion è ammarata nell'oceano Pacifico, al largo delle coste della California, a Sud-Ovest di San Diego. Si conclude così la missione Artemis II che, a 56 anni dal volo dell'Apollo 8, ha portato un equipaggio nell'orbita della Luna. Sono così rientrati - facebook.com facebook

Artemis II: missione compiuta. Il ritorno sulla Terra, l'ammaraggio nel Pacifico e gli applausi - Il video x.com