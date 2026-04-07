Artemis II nuovo record di distanza dalla Terra Trump | ‘Siete pionieri moderni’

Gli astronauti della missione Artemis II hanno raggiunto un nuovo record di distanza dalla Terra, superando i 56 anni dal massimo stabilito durante la missione Apollo 13. Prima di partire, hanno ricevuto un messaggio che li invitava a godersi il panorama di un giorno storico. La missione segna un momento importante nel settore spaziale, con il record di distanza che ha attirato l’attenzione di figure politiche e pubbliche.

“Un giorno storico, non dimenticate di godervi il panorama” è un passaggio del messaggio che gli astronauti della missione Artemis II hanno ascoltato quando hanno battuto il record di distanza dalla Terra, a 56 anni dall’Apollo 13. “Mentre accendevamo i motori diretti verso la Luna, ho detto che non avremmo lasciato la Terra, ed è vero”. Queste sono le parole di Christina Koch dopo aver raggiunto il traguardo Gli astronauti dell’Artemis II sono entrati definitivamente a far parte della storia superando il record di distanza dalla Terra percorsa dall’uomo. La missione “dimostrativa” della Nasa si sta rivelando vincente su molti fronti, e l’obiettivo di battere l’Apollo 13 del 1970 è stato raggiunto con successo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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