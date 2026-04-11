Sabato 11 aprile alle 15:30 si terrà l’inaugurazione di Manifesto, una mostra laboratorio di arte contemporanea che si svolgerà presso lo spazio espositivo Le Stanze in via Roma 140 a Trescore Balneario. L’evento segna l’apertura di un ciclo di iniziative programmate fino al 2026, con l’obiettivo di creare un collegamento tra le città di Bergamo e Brescia attraverso l’arte dell’incisione.

Sabato 11 aprile alle ore 15:30, presso lo spazio espositivo Le Stanze situato in via Roma 140 a Trescore Balneario, si terrà l’inaugurazione di Manifesto, una mostra laboratorio che dà il via al ciclo di eventi d’arte contemporanea programmato per tutto il 2026. L’iniziativa, curata da Raffaele Sicignano e Maurizio Bonfanti, vede protagonisti Cinzia Benigni e Keita Nakasone, docenti di incisione presso l’Accademia G. Carrara di Bergamo e l’Accademia Santa Giulia di Brescia, con l’obiettivo di consolidare il legame culturale tra le due province bergamasca e bresciana. Un ponte artistico tra Bergamo e Brescia attraverso la tecnica dell’incisione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arte a Trescore: nasce un ponte tra Bergamo e Brescia con l’incisione

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