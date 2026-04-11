Anticipazioni serale Amici 25 11 aprile | sfide infuocate ed eliminazione decisa in casetta A rischio tre allievi

Prosegue il Serale di “Amici”, condotto da Maria De Filippi con la quarta puntata registrata oggi, giovedì 9 aprile, e in onda sabato 11 aprile in prima serata su Canale 5. La competizione entra sempre più nel vivo, con nuove sfide tra le squadre e una situazione sempre più delicata sul fronte eliminazioni. Le squadre. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Anticipazioni Amici 25, puntata 15 febbraio 2026: chi sono i primi allievi al Serale e com’è andata la classifica di canto e ballo.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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